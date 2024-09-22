Со скалы в Башкирии сорвался мужчина

В Белорецком районе вчера вечером на горе третья Малиновая со скалы сорвался 60-летний мужчина, сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и медики. Они оказали на месте первую помощь пострадавшему, а затем отнесли на носилках до квадроцикла. На нем мужчину довезли до автодороги Белорецк — Отнурок, где его уже ожидала машина скорой медицинской помощи.

«Пострадавший находится сейчас под наблюдением врачей в отделении реанимации в тяжёлом состоянии», — подчеркнули в госкомитете РБ по ЧС и призвали всех соблюдать осторожность при посещении гор.