Ход расследования смерти новорожденной в Башкирии взят на контроль Следкома РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание по уголовному делу в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем смерть новорожденной в г. Уфе.

Как рассказали в информационном центре СК РФ, в комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России в соцсети обратилась жительница Башкирии. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденной внучки в результате некачественного оказания медицинской помощи. В декабре прошлого года в Уфе беременная дочь заявительницы в связи с резким ухудшением состояния была госпитализирована. Спустя несколько дней ей в экстренном порядке провели операцию. После рождения ребенок в крайне тяжелом состоянии переведен в реанимационное отделение, в котором спустя непродолжительное время скончался.

Отмечается, что врачи принуждали роженицу подписать документы, подтверждающие мертворождение дочери. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту расследуется уголовное дело.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.