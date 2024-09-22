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22 Сентября , 21:40

Ход расследования смерти новорожденной в Башкирии взят на контроль Следкома РФ

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание по уголовному делу в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем смерть новорожденной в г. Уфе.

Как рассказали в информационном центре СК РФ, в комментариях в аккаунте приёмной председателя СК России в соцсети обратилась жительница Башкирии. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденной внучки в результате некачественного оказания медицинской помощи. В декабре прошлого года в Уфе беременная дочь заявительницы в связи с резким ухудшением состояния была госпитализирована. Спустя несколько дней ей в экстренном порядке провели операцию. После рождения ребенок в крайне тяжелом состоянии переведен в реанимационное отделение, в котором спустя непродолжительное время скончался.

Отмечается, что врачи принуждали роженицу подписать документы, подтверждающие мертворождение дочери. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Автор:Рустем Сагитов
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