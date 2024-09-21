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21 Сентября , 22:15

Житель Башкирии едва не погиб из-за загоревшегося телевизора

главное управление МЧС по Республике Башкортостан
Фото:главное управление МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии 34-летний житель Стерлитамака едва не погиб из-за загоревшегося телевизора. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, возгорание бытовой техники произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажки по ул. Гоголя.

главное управление МЧС по Республике Башкортостан
Фото:главное управление МЧС по Республике Башкортостан

Хозяин квартиры смотрел телевизор и уснул. Он проснулся в шестом часу утра от сильного тепла и из-за того, что ему стало трудно дышать. 
 
Пожарные МЧС России приехали быстро и потушили горение на площади два квадратных метра. Мужчина с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести.   
  
До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 2 детей.

главное управление МЧС по Республике Башкортостан
Фото:главное управление МЧС по Республике Башкортостан
Автор:Эдуард Кускарбеков
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