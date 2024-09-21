Житель Башкирии едва не погиб из-за загоревшегося телевизора

Хозяин квартиры смотрел телевизор и уснул. Он проснулся в шестом часу утра от сильного тепла и из-за того, что ему стало трудно дышать.



Пожарные МЧС России приехали быстро и потушили горение на площади два квадратных метра. Мужчина с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести.



До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 2 детей.