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19 Сентября , 15:46

Жительница Башкирии спаивала 13-летнюю девочку

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Гафурийском районе вынесли приговор женщине, обвиняемой в вовлечении несовершеннолетней в распитие алкоголя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае-июне этого года женщина неоднократно приглашала 13-летнюю знакомую совместно выпить алкоголь. Она покупала напиток, который употребляла с несовершеннолетней.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Кроме того, к административной привлекли и мать девочки по статьям «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Как передавал «Башинформ», ранее жителям Башкирии объяснили отличия качественного алкоголя от поддельного.

Автор:Дарья Субботина
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