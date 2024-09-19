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19 Сентября , 17:31

В Уфе ученица девятого класса стала жертвой сваттеров

В Уфе ученица 9 класса стала жертвой сваттеров, то есть лиц, которые осуществляют заведомо ложные вызовы экстренных служб.

С 2023 года она увлекается популярной среди детей компьютерной онлайн-игрой. Главное игровое пространство - это мир из кубических блоков, где игроки могут свободно строить и исследовать выдуманные миры, а также общаться и знакомиться друг с другом.

Данная игра предполагает развитие ребёнка, но злоумышленники могут в игре выдавать себя за детей и используют эту площадку для совершения преступлений.

Завязав диалог с девочкой, сваттер выяснил у неё почти все анкетные данные, а затем, пригрозив их распространением, потребовал совершить определённые действия в интернете.

Девочка почувствовала неладное и ответила отказом на предложение о дальнейшем общении. После этого от имени школьницы совершили звонок о лжеминировании одного из торговых центров Уфы. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии 14-летняя девочка стала жертвой сваттинга.

Автор:Сергей Николаев
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