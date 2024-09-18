Жительница Башкирии зарезала своего знакомого во время застолья

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 45-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в июле женщина, ранее судимая за убийство, после застолья со своим знакомым умышленно нанесла один удар стеклянной тарелкой по его голове и один удар ножом в область грудной клетки. Потерпевший погиб на месте.

Подсудимая свою вину в совершении преступления признала частично, в содеянном раскаялась.

«При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления; противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления; частичное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, а также принесение извинений потерпевшей. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, суд признал рецидив преступлений», — отметили в инстанции.

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Уфе перенесли рассмотрение дела в отношении издателя «Пруфы».