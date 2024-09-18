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18 Сентября , 10:27

Житель Башкирии незаконно наловил раков на 300 тысяч рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов их массового истребления, с причинением особо крупного ущерба».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии дознания, в мае 2024 года мужчина, заплыв на лодке на озеро Эльбаккуль около деревни Бачкитау, установил раколовки, которыми спустя месяц извлек более 1,3 тысячи речных раков на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Его неправомерную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии охотники незаконно отстрелили лося.

Автор:Дарья Субботина
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