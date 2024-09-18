В Башкирии водитель, с чьей машиной столкнулся самокатчик, не покидал место ДТП

В Башкирии на днях в телеграм-каналах появилась информация о водителе, который сбил подростка на электросамокате и покинул место ДТП. Инцидент произошел в Салавате. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как от удара школьник проскользил по асфальту несколько метров. Стоит подчеркнуть, что на видео попавший в кадр синий автомобиль — возможный участник ДТП, никуда не уехал даже в тот момент, когда пострадавшего увозили на «скорой». Отмечается, что подросток получил ушиб грудной клетки, ссадины и синяки.

В соцсетях под постами о ДТП один из интернет-пользователей представился родственником школьника и заявил, что водитель даже не связался с семьей пострадавших, что мальчик получил сильные повреждения головы и внутренних органов, и пригрозил полицией.

«Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ пояснили, что водитель за рулем «Лады Гранты» с места ДТП не скрывался, аварию сотрудники ведомства оформили по закону, как положено. Со слов хозяина «Гранты», школьник 2009 года рождения на высокой скорости двигался по проезжей части слева от машины, произошло столкновение, которого избежать не удалось. В итоге парень упал с самоката и лежал на асфальте до приезда медиков.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются госавтоинспекторы.

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