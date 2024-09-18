В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель «ВАЗ-2104»

В Миякинском районе днем 18 сентября на 148 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки произошло столкновение двух машин. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2104», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «КамАЗ», который допустил с ним столкновение.

В ДТП погиб водитель «ВАЗа». На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, МЧС и других экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.