«Стоматолог» обманул 19-летнюю жительницу Башкирии почти на 1 млн рублей

Одной из жертв аферистов стала 19-летняя жительница Благовещенского района. Она обратилась в местный отдел полиции с заявлением о мошенничестве.

Девушка рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника стоматологической клиники. «Стоматолог» предложил ей приобрести полное лечение зубов по выгодной цене. Заинтересовавшись предложением, студентка повелась на уловки мошенников и оформила кредит на сумму более 960 тысяч рублей. Однако после перевода денег «врач» пропал.

По данным пресс-службы МВД по РБ, жителей республики за сутки обманули более чем на 22 миллиона рублей. В дежурные части органов внутренних дел поступило 34 сообщения о мошенничестве.

Ранее в Уфе сообщники пытались обмануть родственницу бойца СВО на 1 млн рублей.