В Уфе следователи занялись ЧП на предприятии с двумя пострадавшими

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на предприятии. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, по предварительным данным, 16 сентября при демонтаже алюминиевых окон в одном из цехов двумя работниками предприятия с использованием газового резака произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего мужчины получили травмы. Им оказывается медпомощь.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается руководство и работники организации, изучается документация, устанавливаются все причины и условия, произошедшего. В ходе проверки действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении данного вида работ в организации, будет дана правовая оценка», — проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы предприятия, в литейном цехе ОДК-УМПО во время проведения демонтажа оконных рам произошло воспламенение. Пострадали двое сотрудников, они немедленно были доставлены в больницу. Один сотрудник получил ожоги, другой — механические травмы легкой степени, был выписан на амбулаторное лечение. Создана комиссия для установления причин произошедшего. Ремонтные работы в цехе приостановлены.