В Башкирии вор-романтик на чужом мопеде поехал мириться с девушкой

В отдел МВД России по Кармаскалинскому району поступило заявление о краже мопеда из гаража в деревне Улукулево. Владелец транспортного средства обнаружил пропажу своего «железного коня» и обратился за помощью к правоохранителям. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого — 28-летнего ранее судимого жителя Чувашской Республики.

«По предварительным данным, мужчина знал, где находится мопед, так как ранее помогал его починить. Как выяснилось, после ссоры с возлюбленной, мужчина решил украсть транспортное средство и продать его в ближайшем городе. Он сломал замок и завел мопед. Однако, проехав несколько метров, мопед заглох. Не придумав ничего лучше, мужчина спрятал мопед в кустах и отправился мириться с возлюбленной», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.