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17 Сентября , 10:14

В Башкирии председателя кооператива осудили за мошенничество

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении председателя СПССК «Калинушка» по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей». Поводом для возбуждения уголовного дела послужили в том числе материалы прокурорской проверки.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2022-2023 годах руководитель предприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подавал в министерство сельского хозяйства республики заявления на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат.

Он представил документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении сельскохозяйственной продукции у членов кооператива на общую сумму свыше 5 млн рублей. На их основании кооперативу субсидирована сумма в размере свыше 520 тысяч рублей, чем причинен ущерб профильному министерству.

Подсудимый признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев и штрафом в размере 110 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор:Дарья Субботина
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