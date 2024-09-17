Суд в Самаре подтвердил приговор похитительнице ювелирных украшений в Уфе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе приговор Верховного суда РБ по уголовному делу в отношении 24-летней бывшей сотрудницы «Ювелирцентра» в Уфе за хищение украшений на 12 млн рублей. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор оставлен в силе, без изменений», — пояснили в инстанции.

Напомним, ВС РБ, рассмотрев апелляцию осужденной, смягчил приговор.

«Приговор Кировского районного суда Уфы изменен, назначенный срок наказания снижен на 3 месяца. В остальной части приговор оставлен без изменения», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.

Ранее по решению Кировского районного суда 23-летнюю жительницу Нижегородской области признали виновной в совершении преступления по статье «Присвоение и растрата».

В суде установлено, что в октябре 2022 года девушка устроилась на должность продавца-консультанта в ювелирный салон в Уфе. Спустя месяц, по просьбе своего знакомого она забрала из магазина почти 1,5 тысячи драгоценностей, собрав их в рюкзак, и передала курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области. Ее неправомерными действиями был причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей. Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.