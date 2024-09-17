На газоне у дома найден труп уфимца

В уфимском микрорайоне Дема ночью 17 сентября на газоне у жилого дома по улице Правды нашли тело местного жителя. Он получил травмы, характерные при падении с высоты. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Последним оставалось констатировать смерть 36-летнего уфимца.

«По факту смерти мужчины Ленинским межрайонным следственном отделом по Уфе СУ СКР по РБ проводится проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — дали комментарий в пресс-службе регионального следственного управления.

Возможной причиной случившегося стал добровольный уход из жизни.

Ранее уфимцы рядом с жилым домом обнаружили мертвого мужчину.