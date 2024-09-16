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16 Сентября , 18:13

В Башкирии осенью увеличилось число пропавших людей

пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС

За прошедшую неделю экстренные службы зарегистрировали 9 сообщений о людях, которые потерялись и не выходят на связь. Так, за прошедшую неделю поступила информация о девяти пропавших, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

По данным ведомства, родственники таких граждан часто описывают ситуацию одним и тем же образом: «Он ушел за грибами и не вернулся», «Она перестала выходить на связь и не отвечает на звонки», «Они должны были вернуться, но находятся вне зоны действия сети».

С приходом теплой и стабильной осенней погоды сбор грибов и возможность насладиться природными красотами без жары и зноя становятся привлекательными для многих. Тем не менее, не стоит забывать о том, что ночные температуры все ближе к нулевой отметке и все чаще прогнозируются заморозки.

Экстренные службы призывают отдыхающих проявлять осторожность и не забывать об элементарных мерах безопасности при выезде на природу. Важно заранее планировать маршруты, сообщать близким о своем местонахождении и учитывать погодные условия.

Помните, что лучше оставаться на связи и принимать все меры предосторожности, чем оказаться в ситуации, когда требуется срочная помощь. Берегите себя и своих близких! - предупредили в ведомстве.

Автор:Лейла Аралбаева
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