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15 Сентября , 13:39

В Башкирии за сутки мошенники обманули жителей на 7 млн рублей

За сутки в Башкирии зарегистрировано 11 случаев мошенничества на сумму более 7 миллионов рублей.

38-летний уфимец поверил трейдерам в мессенджере и перевёл им 2 миллиона рублей, включая кредитные и заёмные средства.

Житель Хайбуллинского района потерял 3,5 миллиона рублей, инвестируя в приложение по совету "сотрудника биржевых инвестиций".

Женщина из Туймазинского района перевела 1,6 миллиона рублей за несуществующий японский внедорожник, "купленный" через мессенджер. 

МВД Башкортостана напоминает:

- Не разговаривайте с незнакомцами, предлагающими вам "безопасные" операции или выгодные инвестиции. 
- Не переводите деньги на неизвестные счета и не сообщайте персональные данные. 
- Используйте только проверенные сайты и приложения. 

Автор:Рустем Сагитов
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