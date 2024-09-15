В Башкирии за сутки мошенники обманули жителей на 7 млн рублей

За сутки в Башкирии зарегистрировано 11 случаев мошенничества на сумму более 7 миллионов рублей.
38-летний уфимец поверил трейдерам в мессенджере и перевёл им 2 миллиона рублей, включая кредитные и заёмные средства.
Житель Хайбуллинского района потерял 3,5 миллиона рублей, инвестируя в приложение по совету "сотрудника биржевых инвестиций".
Женщина из Туймазинского района перевела 1,6 миллиона рублей за несуществующий японский внедорожник, "купленный" через мессенджер.
МВД Башкортостана напоминает:
- Не разговаривайте с незнакомцами, предлагающими вам "безопасные" операции или выгодные инвестиции.
- Не переводите деньги на неизвестные счета и не сообщайте персональные данные.
- Используйте только проверенные сайты и приложения.