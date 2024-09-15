В Башкирии пьяный водитель ударил полицейского

Салаватский суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства полицейского. Подробности рассказал главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



Пьяный водитель оскорбил и ударил сотрудника ДПС во время оформления протокола.



Мужчине не понравилось, что полицейский стоял у двери патрульного автомобиля. Он выбил окно и ударил сотрудника.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям 318 и 319 УК РФ и приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Он также должен выплатить полицейскому 30 000 рублей за моральный вред.