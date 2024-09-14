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14 Сентября , 13:41

17-летняя уфимка решила подзаработать на наркотиках

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил два уголовных дела в отношении 17-летней уфимки по статье «покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, подозреваемая, вступив в сговор с неустановленным лицом в интернете, 14 августа в лесу в микрорайоне «Черниковка» попыталась получить от сообщника через тайник-«закладку» партию наркотических средств для последующего сбыта, но была задержана оперативниками МВД. В ходе личного досмотра у несовершеннолетней изъят мобильный телефон с адресами, фотоизображениями, географическими координатами и разъяснениями о местонахождении оборудованных ею потайных мест. Во время проверки указанных тайников в одном из них обнаружены наркотические средства, которые были приготовлены для сбыта также бесконтактным способом.

«С подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, а также другие причины и условия, которые могли способствовать совершенному преступлению. Уважаемые родители и опекуны, разъясните детям об опасности такого незаконного заработка и влекущих последствиях. Санкция ч. 3 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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