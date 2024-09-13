Жителя Башкирии осудили за выдуманную историю о хищении у него 1 млн рублей

Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранца по статье «заведомо ложный донос». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года мужчина проиграл в казино в Гомеле Республики Беларусь более 1 млн рублей, предназначенные для приобретения в Башкортостане товаров для магазина матери.

Пытаясь скрыть от родственников факт проигрыша, он прибыл в Бакалинский район и написал заявление в правоохранительные органы о хищении у него денег, телефона и планшета. В действительности электронные устройства были спрятаны в кузове машины, на которой он приехал.

«В ходе проверки сообщения о преступлении и осмотра автомобиля доводы злоумышленника не подтвердились. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.