В Башкирии упавший с крыши кровельщик не был обучен работе на высоте

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 36-летний работник компании «Кровля века». По данным пресс-службы ведомства, 18 июня на территории двухэтажного жилого дома в селе Юматово Уфимского района, где бригада рабочих занималась монтажом гибкой черепицы на крыше, кровельщик упал с высоты четырёх метров. Пострадавшего доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи Уфы, где ему диагностировали тяжёлую сочетанную травму.

Расследование показало, что обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте всей бригаде (кровельщикам и плотнику) проводилось только в дистанционном формате — в выбранном работодателем учебном центре в Архангельске, хотя нормами предусмотрена очная форма с отработкой практических навыков. Кроме того, согласно требованиям, изложенным в плане производства работ на высоте, при выполнении работ на скатной крыше должна применяться гибкая анкерная линия, обеспечивающая безопасность сотрудников при передвижении. Это требование работодателем не было соблюдено.

«Установлено, что в момент падения с высоты пострадавший находился без страховочной привязи. Но учитывая, что кровельщик не был обучен в установленном порядке безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, что значит, практических навыков по использованию страховочной привязи не имел, то вины пострадавшего в её неприменении комиссия по расследованию несчастного случая не усмотрела», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, в числе его причин — нарушение технологического процесса, а именно, неприменение гибкой анкерной линии, а также недостатки в подготовке работников по охране труда (непроведение обучения). Материалы расследования переданы в следственные органы.

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