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13 Сентября , 14:37

В Башкирии из-за детской шалости сгорели два дома

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Башкирии пожарные тушат крупное возгорание в селе Краснохолмский. По предварительной информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар произошел из-за детской шалости с огнем. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился с надворных построек на два жилых дома и шесть надворных построек.

«Горение удалось локализовать на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировано, дальнейшее распространение огня остановлено. Тушение продолжается. Погибших и травмированных нет», — сообщили в ведомстве.

Дознаватель МЧС России установил, что женщина приехала к своим родителям с 7 детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар. Все успели вовремя эвакуироваться на безопасное расстояние.

Ранее в центре Уфы сгорел «КамАЗ».

Автор:Дарья Субботина
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