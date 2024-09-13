В Башкирии из-за детской шалости сгорели два дома

В Башкирии пожарные тушат крупное возгорание в селе Краснохолмский. По предварительной информации пресс-службы МЧС по РБ, пожар произошел из-за детской шалости с огнем. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился с надворных построек на два жилых дома и шесть надворных построек.

«Горение удалось локализовать на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировано, дальнейшее распространение огня остановлено. Тушение продолжается. Погибших и травмированных нет», — сообщили в ведомстве.

Дознаватель МЧС России установил, что женщина приехала к своим родителям с 7 детьми в возрасте от 6 до 8 лет. В какой-то момент дети потерялись из виду, после чего произошел пожар. Все успели вовремя эвакуироваться на безопасное расстояние.

Ранее в центре Уфы сгорел «КамАЗ».