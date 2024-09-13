Устроил ад: уфимка 15 лет страдает от побоев и издевательств сожителя

Уфимка, как сообщает телеграм-канал Baza, 15 лет страдает от побоев, которые ей наносит сожитель. Даже когда они расстались, мужчина продолжает преследовать женщину и угрожать убийством.

Отмечается, что познакомились они в соцсетях 15 лет назад. Мужчина живёт в Москве и работает продюсером. Он стал крестным отцом для сына своей сожительницы. Несколько месяцев все было хорошо, но потом москвич стал поднимать на уфимку руку, так как сильно ее ревновал. Извинялся красиво: дарил цветы, вставал на колени, писал мелом на асфальте под окнами. Женщина обращалась в полицию, но ее заявления не принимали. Новых мужчин бывший сожитель запугивал, они бросали женщину.

В этом году уфимка решила разорвать отношения навсегда. «Бывший» устроил ей ад. По ее словам, он следил за ней через трекер, который установил в машине женщины, оставляет плохие комментарии о работе экс-сожительницы на сайтах, ночует в её подъезде. Один раз он вымазал фекалиями ручки двери ее машины. По словам женщины, в садовом доме он пытался ее убить — задушить, но уфимке удалось вырваться. Также ревнивец на машине каршеринга пытался столкнуть её автомобиль в кювет.

Мужчина отрицает свою вину. Бывшая сожительница написала на него пять заявлений в полицию, по двум из них вынесли отказ в возбуждении уголовного дела, ещё по одному мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей по административной статье.

«Данный факт зарегистрирован сотрудниками полиции. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам мужчина будет привлечен к установленной законам ответственности», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что уфимцу, угрожавшему жене убийством, ужесточили наказание.