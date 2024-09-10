Уфимцу, угрожавшему жене убийством, ужесточили наказание

Демский районный суд Уфы удовлетворил апелляционное представление прокуратуры по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «угроза убийством». Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2024 года ранее судимый за убийство и покушение на его совершение пьяный мужчина во время ссоры с супругой взял нож и стал угрожать.

Не согласившись с приговором, госбвинитель обжаловал его в апелляционном порядке ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции признал доводы обоснованными и отправил осужденного отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима на 1 год 6 месяцев.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что уфимца, нападавшего с ножом на прохожих, отправили лечиться.