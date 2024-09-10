Уфимца, нападавшего с ножом на прохожих, отправили лечиться

В Уфе в конце ноября и в декабре прошлого года мужчина в красной шапке и темно-синей куртке совершил, как минимум, четыре нападения на случайных прохожих, одно из которых закончилось летальным исходом. Оперативникам уголовного розыска МВД по РБ удалось установить его личность и задержать. Мужчину арестовали, а накануне суд вынес решение отправить его на принудительное лечение, так как он совершал преступления в состоянии невменяемости, сообщил телеграм-канал «Честный репортаж». Теперь уфимцы могут временно выдохнуть, по крайней мере, этот мужчина на них вечером внезапно не нападет.

Как выяснил «Башинформ» у собственного источника в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра. Ранее он якобы привлекался по статье «угроза убийством» в отношении родственника, но тогда его признали невменяемым. Известно, что проживает с родными, семья считается благополучной. Мужчина подрабатывал то тут, то там, в том числе курьером. По одной из версий, когда его кто-то обижал во время выполнения им обязанностей доставщика, он обижался, а потом отыгрывался на случайных прохожих. Нападения происходили в темное время суток на улицах.

«Бил людей складным ножом и убегал. Нападения происходили на улицах Р. Зорге и Б. Кадомцевых. Полиция отследила маршрут его перемещений по камерам наблюдения. Мужчина от места преступления пешком доходил до торгового комплекса „Планета“, а дальше уже до дома. В квартире были найдены тот самый нож и одежда — красная шапка и темно-синяя куртка», — рассказал собеседник информагентства.

Одно из его нападений закончилось смертью пожилой женщины, которую парень якобы принял за наркомана. Он ударил ее по голове, бабушка упала на землю. Позже она скончалась в больнице. По предварительной информации, поступило еще три заявления от жертв «красной шапочки» — двоих студентов и мужчины.