В Башкирии при пожаре обгорел мужчина

43-летний житель Башкирии получил ожоги головы, шеи и левой руки при пожаре в своём доме.

Возгорание произошло накануне в селе Ермекеево Ермекеевского района из-за короткого замыкания в электрооборудовании. По информации пресс-службы МЧС по РБ, загорелось имущество на кухне жилого дома с дальнейшим распространением огня в другую комнату.

Прибывшие на место огнеборцы потушили огонь на площади 50 кв. м. К тушению привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.