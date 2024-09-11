Житель Башкирии проиграл в автоматах более млн рублей и заявил об ограблении

Чекмагушевский межрайонный суд оштрафовал 37-летнего мужчину на 120 тысяч рублей за заведомо ложный донос.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов РБ, установлено, что в июле этого года мужчина получил от своей сестры деньги - 1 млн 11 тысяч рублей для покупки кур в Бакалинском районе. Проиграв большую часть средств в игровых автоматах, мужчина решился на заведомо ложный донос. Он сообщил правоохранителям, что на него напал неизвестный и ограбил.

Но стражи порядка выяснили, что мужчина лжет. Дело дошло до суда. Деньги от штрафа пойдут в доход государства.

Ранее в Башкирии иностранец выдумал свое ограбление.