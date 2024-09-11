В Уфе собака набросилась на игравших детей

В Уфе в микрорайоне Максимовка на днях соседская собака напала на детей. Камера уличного наблюдения зафиксировала, как на игравших у забора ребят набросился пес.

По данным телеграм-канала «Короче, Уфа», собака успела укусить девочку, ей потребовалась помощь медиков. В травмпункте ребенку сделали укол от бешенства.

Родители написали заявление в полицию. Тем не менее, собака до сих пор бегает без привязи, намордника и ошейника. Отмечается, что служба отлова также не решает проблему, так как забирает только нечипированных животных и часто возвращает их обратно.

«В отделе полиции № 2 по Уфе сообщение зарегистрировано. Проводится проверка», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.