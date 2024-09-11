В Уфе сгорел Chery Amulet

В Уфе около 19 часов сгорел Chery Amulet, припаркованный возле гаражей на ул. Сун-ят-Сена.

Тушение заняло у пожарных 4 минуты, сообщили в МЧС по Башкирии. В ведомстве отметили, что, по одной из версий, автомобиль могли поджечь.