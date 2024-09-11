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11 Сентября , 10:56

В Башкирии на водохранилище незаконно построили три дома

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

В Башкирии по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства туристических домиков на территории Нугушского водохранилища. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в соответствии с законодательством на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям их создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Между тем, был выявлен факт строительства трех туристических домиков и установки трансформаторной подстанции на территории ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» на площади почти 150 кв. м. Размер причиненного природе ущерба превысил 210 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее в нацпарке «Башкирия» заметили краснокнижного орла.

Автор:Дарья Субботина
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