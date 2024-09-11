В Башкирии автомобиль вспыхнул после ДТП. Инцидент произошел накануне вечером в деревне Покровка Абзелиловского района.

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и Renault Kaptur. После удара отечественный автомобиль загорелся. Его оперативно потушили прибывшие на место сотрудники госкомитета.

«В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля ВАЗ 2110, 2002 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.