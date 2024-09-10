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10 Сентября , 17:13

Житель Башкирии швырнул полено в 13-летнего мопедиста

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Бурзянском районе прокуратура в судебном порядке взыскала компенсацию за причинение здоровью ребенка тяжкого вреда. Основанием для обращения в суд послужил обвинительный приговор: местному жителю назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, установлено, что в июле 2023 года мужчина, находясь возле дороги по ул. Заки Валиди в селе Старосубхангулово, будучи недовольным шумом и скоростным режимом, взял в руки полено и бросил его в сторону проезжающей на мопедах компании несовершеннолетних.

В итоге он попал по шлему 13-летнего мальчика. От удара ребенок потерял управление и совершил наезд на магистральную газовую трубу: его здоровью был причинен тяжкий вред.

«В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с виновника компенсации понесенных расходов и морального вреда. Суд удовлетворил требования, взыскав с ответчика 354 тысячи рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — проинформировали в ведомстве.
Автор:Дарья Субботина
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