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10 Сентября , 14:40

В суд Уфы ушло дело о хищении имущества предприятий на более чем 101 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин — экс-гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, депутата горсовета Уфы, предпринимателя Артура Хазигалеева и бывшего директора ТД «Башспирт» Александра Компанченко. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «превышение должностных полномочий» и «мошенничество». Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор АО «Башспирт» заключил с коммерческой организацией и индивидуальными предпринимателями три договора об аренде нежилых помещений в Уфе на заведомо невыгодных условиях для возглавляемого им общества на длительный срок. Ежемесячная арендная плата значительно превышала рыночную стоимость и предусматривала дальнейшее ее увеличение арендодателем в одностороннем порядке.

Кроме того, с сентября 2021 года по июнь 2022 года обвиняемые обманом и злоупотребляя доверием членов совета директоров указанных компаний, приобрели право на имущество ООО ТД «Башспирт» в виде объектов недвижимости в пользу подконтрольных депутату двух организаций. Они заключали договоры купли-продажи по заниженной стоимости в сравнении с рыночной, после чего сдавали объекты недвижимости указанным организациям в аренду по завышенной цене. Из-за их неправомерных действий организации причинен ущерб на сумму свыше 101 млн рублей.

«Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно с оперативниками ФСБ. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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Автор:Дарья Субботина
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