В Башкирии остановка рухнула на подростков: обвиняемый предстанет перед судом

В Иглинском районе главный инженер ДРСУ предстанет перед судом по обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, по версии следствия, в 2020 году в рамках выполнения ремонтных работ на автодороге Уфа-Иглино-Красная Горка по муниципальному контракту был возведен остановочный павильон в селе Иглино, который в соответствии с паспортом должен был быть установлен с усилением конструкции бетонным фундаментом.

«Ответственный за производство работ и осуществление строительного контроля на объекте главный инженер Иглинского ДРСУ для скорейшего завершения работ, желая избежать ответственности за срыв сроков сдачи объекта, решил установить остановочный павильон без усиления конструкции бетонным фундаментом, о чем дал незаконное распоряжение подчиненным рабочим. В конце декабря 2021 года обвиняемый подписал акт-приемки работ по ремонту автомобильной дороги», — проинформировали в ведомстве.

В августе 2023 года от порыва ветра произошло опрокидывание остановочного павильона на находившихся вблизи 17-летнюю девушку и 16-летнего парня. Они получили телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний и тяжкий вред здоровью соответственно. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее собственный источник «Башинформа» в экстренных службах уточнял информацию о травмах, полученных молодыми людьми. Предварительно, парню диагностировали компрессионный перелом позвонка, закрытый перелом копчика, ушиб правого коленного сустава. Он был госпитализирован в ортопедическое отделение больницы. Девушке — ушиб мягкой ткани затылка, закрытый перелом левой плечевой кости, закрытый перелом латерального отдела позвонка слева без смещения. Она находилась в травматологическом отделении медучреждения.

Глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова рассказала информагентству «Башинформ», что остановочный павильон был установлен в рамках ремонта дороги. По контракту действовала гарантия. Работу выполнило подведомственное «Башкиравтодору» Иглинское ДРСУ, которое содержит данный объект.