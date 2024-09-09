Жителю Башкирии, пытавшемуся утащить на улице девочку, вынесли приговор

В Стерлитамаке в конце августа суд вынес приговор молодому человеку по статье «похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Как информировал «Башинформ», инцидент произошел в начале февраля этого года. Во дворе дома по улице Артема неизвестный в балаклаве взял за руку девочку, которая вместе с братом возвращалась из школы домой, провел за собой несколько метров. Увидев происходящее, мальчик вырвал у него руку сестры, после чего парень сбежал. Случившееся зафиксировали камеры домофонов. Вскоре личность странного прохожего удалось установить. Им оказался местный житель, на момент совершения преступления ему было 18 лет. По предварительным данным, он с детства является инвалидом.

«Возможно, у него началось обострение. После случившегося молодой человек пришел домой и стал себя вести очень странно. Родственники решили поместить его в спецучреждение. При этом они не знали, что произошло на улице. Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника, в его доме они нашли вещи, в которых он был в момент инцидента с девочкой», — сообщил предварительные данные собеседник информагентства.

Как выяснил «Башинформ», парня признали виновным в похищении ребенка и приговорили к принудительному лечению с применением мер медицинского характера без определенного срока, но оправдали за попытку изнасилования. Приговор в законную силу пока не вступил. По информации потерпевшей стороны, по поводу умысла навредить ребенку, якобы он сам об этом сказал.

«Его спас диагноз. Правозащитники изо всех сил доказывали, что он не понимает значения сказанных слов, — сообщил в беседе с журналистом „Башинформа“ представитель потерпевшей стороны. — Между тем родители ребенка не стали требовать у законных представителей подсудимого, которые даже не извинились за случившееся, возместить моральный ущерб, а ведь их дочь в этой ситуации психологически пострадала. Семья очень устала от этих судебных заседаний, они считают, что приговор был очевиден. Пожелали подсудимому поправить здоровье».