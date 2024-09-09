В Уфе мужчина ворвался в лицей №6: правоохранители объяснили, что произошло

В Уфе сегодня днем в помещение лицея № 6 ворвался мужчина. Он напугал учащихся и сотрудников, кто-то поспешил эвакуироваться. Очевидец снял видео, на котором видно, как росгвардейцы выводят мужчину из здания учебного заведения.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся. Оказалось, что нарушитель находится в неадекватном состоянии.

«По предварительной информации, около 12 часов в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Уфе поступило сообщение, что в здании лицея № 6 на улице Комсомольской находится неизвестный мужчина. Прибывшими сотрудниками правоохранительных органов он был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался уфимец, 1975 года рождения. Опасных предметов при себе не имел. Мужчину доставили в отдел полиции. Горожанин находится в неадекватном состоянии, возможно, в связи с имеющимся у него тяжелым заболеванием. Его передали родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Управления Росгвардии по РБ добавили, что росгвардейцы предотвратили проникновение постороннего мужчины в лицей.

«На пульт централизованной охраны Росгвардии поступила информация о том, что неизвестный, находящийся в неадекватном состоянии, зашел в общеобразовательное учреждение. На просьбу сотрудника безопасности лицея покинуть помещение гражданин не реагировал. В связи с этим охранник нажал тревожную кнопку. Экипаж группы задержания незамедлительно выехал на место происшествия. По прибытии росгвардейцы задержали мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что стражи порядка сработали оперативно, учебный процесс не нарушен. По некоторым данным, у мужчины, ворвавшегося в лицей, диагностирован рак мозга.