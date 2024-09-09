В Башкирии в детском саду ребенок сломал руку в двух местах

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в одном из детских садов Уфимского района. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, 5 сентября во время дневной прогулки в дошкольном учреждении 3-летний воспитанник упал с качелей и получил травму руки.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания несовершеннолетних в детском саду, даст правовую оценку действиям персонала дошкольной образовательной организации. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в ведомстве.

По данным телеграм-канала «Честный репортаж», ребенок в детском саду сломал руку в двух местах якобы из-за халатности воспитательницы, которая не уследила за тем, как мальчик упал с качелей. Маму ребенка в известность не поставили, об этом она узнала уже в рентген-кабинете. После того как женщина обратилась за разъяснениями в детсад, ей все рассказали и извинились, а также предложили психологическую помощь.