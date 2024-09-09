Трое уфимцев предстанут перед судом за нападение на медиков

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин по статьям «хулиганство», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, ночью в сентябре прошлого года между двумя компаниями возле кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова в Уфе произошла драка, которая продолжилась около центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Заметив конфликт, пять сотрудников медучреждения направились к участникам для оказания помощи пострадавшим. В это время обвиняемые без причины, из хулиганских побуждений напали на медиков, причинив двоим побои, третьему сломали ногу. Кроме того, один из злоумышленников нанес удары по спецтранспорту, направлявшемуся на вызов, повредив стекло двери.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.