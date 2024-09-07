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7 Сентября , 14:20

На трассе в Башкирии столкнулись пять автомобилей

пресс-служба госавтоинспекции РБ
Фото:пресс-служба госавтоинспекции РБ

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП на трассе М-5 «Урал». По имеющимся данным, сегодня около полудня на 1425 км дороги столкнулись пять попутных автомобилей: «Рено Каптюр», «Лада Калина», «Шевроле Нива» и две «Лады Гранта». В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе на месяц перекроют дорогу вблизи деревни Мармылево.

Автор:Ляйсан Закирова
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