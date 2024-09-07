В Уфе на месяц частично перекроют дорогу вблизи деревни Мармылёво

В Уфе на месяц перекроют движение по улице Сосновая в деревне Мармылёво. Мера связана со строительством новой улицы Ивана Спатара, там будут прокладывать инженерные сети, пояснили в пресс-службе администрации города.

С 9 сентября по 10 октября будет закрыто движение по двум полосам проезжей части в районе примыкания к автодороге «Дема – Затон». Жителей просят учитывать предстоящее ограничение при планировании поездок.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе десятки домов останутся без холодной воды.