На трассе в Башкирии произошла авария с погибшим и пятью пострадавшими

В ДТП в Бирском районе погиб человек, еще пятеро, в том числе трое детей, серьезно пострадали, сообщает МЧС Башкирии.

Авария произошла на трассе Уфа - Янаул вблизи населенного пункта Угузево. 31-летный уфимец за рулем Hyundai Sonata съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

До прибытия спасателей 59-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Также пострадали пять человек: мужчина, женщина и трое детей (13, 6 и 3 лет). После оказания первой помощи сотрудниками МЧС России, все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.

Причина ДТП устанавливаются. На место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.

Ранее «Башинформ» сообщал о массовой аварии на трассе М-5.