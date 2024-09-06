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6 Сентября , 13:16

«Нахимичила»: в Башкирии учительница разбила девять машин

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Учалах прошлой ночью в одном из дворов на улице Ленина было неспокойно. По предварительным данным, 46-летняя местная жительница за рулём Hyundai Creta, двигаясь по кругу, задела девять автомобилей. Женщина не пострадала, но чужие машины подпортила. Очевидцы отобрали у нее ключи и вызвали сотрудников госавтоинспекции.

Прибывшие инспекторы ДПС освидетельствовали ее и были удивлены результату. Прибор показал наличие 1,307 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дорожные полицейские составили соответствующие документы по фактам ДТП и привлекли женщину к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Как выяснил «Башинформ», за рулем иномарки находилась учительница химии одной из местных школ. Почему она села за руль в нетрезвом виде, предстоит разобраться инспекторам ДПС.

Автор:Дарья Субботина
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