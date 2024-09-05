В Башкирии волонтеры ищут пропавшую девушку-подростка

В Стерлитамаке пропала Валерия Хайрутдинова, 2009 года рождения. Как сообщается в группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик», 2 сентября девушка вышла из дома в неизвестном направлении. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, волосы темные, кудрявые, до плеч.

Была одета в толстовку с капюшоном голубого цвета, темную футболку, черные джинсы, белые кроссовки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить ее по телефонам: 8-987-10-60-601 или 102», — обратились волонтеры к гражданам.