Житель Башкирии, желая получить услуги массажа, потерял более 700 тысяч рублей

В Стерлитамаке в полицию поступило сообщение от 20-летнего местного жителя. По словам молодого человека, он решил найти в интернете услуги массажа. Парень посетил несколько сайтов и на одном из них оставил бронь. После посещения салона он заплатил 22 тысячи рублей и отправился домой. На следующий день ему поступил неожиданной звонок. Неизвестный мужчина представился руководителем массажного салона и сообщил, что по вине молодого человека произошел сбой в системе, и имеется четыре неоплаченных брони, которые необходимо погасить. Несколькими переводами потерпевший отправил мошеннику более 200 тысяч рублей. Когда у него закончился лимит по переводам на карте, он попросил друга ему помочь. Через его банковскую карту потерпевший перевел на указанный номер еще более 500 тысяч рублей.

Когда возникли сомнения, парень попросил отправить фото программы, в которой произошел сбой, но ему отказали в грубой форме и продолжили требовать деньги. Только тогда мужчина понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

«После проверки поступившей информации было принято решение о проведении оперативных мероприятий. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Был проведен осмотр помещения, опрошены присутствующие. На момент проверки в салоне находился клиент, администратор и 4 девушки-массажистки, 21, 22, 26 и 29 лет. Было установлено, что салон работал без соответствующих лицензий. По предварительным данным, девушки нашли работу в популярном приложении. В арендованном помещении они делали массаж клиентам, которые выходили на них через интернет», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сотрудниц салона доставили в полицию. В отношении них составили административный протокол. Девушек поставили на оперативный учет. Сейчас полиция проводит дополнительные розыскные мероприятия. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве.