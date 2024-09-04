Житель Башкирии зарезал своего знакомого

Краснокамский межрайонный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в пресс-службе инстанции, двое знакомых устроили застолье с алкоголем. Как это часто бывает, «под градусом» вспомнились старые обиды. Мужчины устроили драку. Затем один из них схватил кухонный нож, это очень не понравилось его оппоненту. Последний отобрал нож у приятеля и нанес им не менее 8 ударов — по рукам и ногам, а также в голову, шею и грудную клетку. Потерпевший потерял много крови и вскоре скончался.

«При определении вида и меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи. Учел смягчающие и отягчающие обстоятельства», — проинформировали в суде.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее житель Башкирии зарубил топором свою ревнивую знакомую.