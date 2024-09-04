В Башкирии похоронили убитую на Маврикии туристку

В Башкирии в родном городе похоронили уроженку Учалов Залию Шамигулову. По данным следствия, 29-летняя россиянка на Маврикии была жестоко убита знакомым местным жителем.

Как рассказал «Российской газете» один из друзей девушки, семье Залии удалось собрать на похороны сумму даже больше, чем нужно. Поддержку семье оказали не только неравнодушные близкие, знакомые, но и власти Маврикия. На островном государстве было организовано прощание в соответствии с религиозными канонами. Также ритуальные службы острова оплатили доставку тела в Россию.

Напомним, пропавшую учалинку обнаружили со множественными ножевыми ранениями. Залия Шамигулова пропала на острове в субботу, 17 августа. Она поехала кататься в город Кюрпип с мужчиной с Маврикия, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину и больше её никто не видел.