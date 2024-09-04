В Башкирии экс-глава сельского поселения признался в мошенничестве

Прокуратура Аургазинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Степановского сельского поселения. Он обвиняется в преступлениях по статьям «мошенничество» и «служебный подлог». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2019 года по март 2023 года мужчина фиктивно устроил своего сына и знакомого в администрацию в качестве водителей, а также оператора котельной. Чиновник давал поручения подчиненным вносить в табель учета рабочего времени ложные сведения. В итоге он получил более 680 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры района чиновника уволили в связи с утратой доверия.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве.