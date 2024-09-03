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3 Сентября , 18:00

В Уфе мужчина пришел в здание полка ДПС с наркотиками

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

Сотрудники городского полка ДПС задержали мужчину с запрещёнными веществами. Как сообщили в пресс-службе ГАИ РБ, мужчина пришёл в административное здание полка ДПС для получения разрешения на выдачу автомобиля. Днём ранее 42-летний уфимец был задержан в состоянии опьянения за рулём Honda Civic. В отношении него был составлен административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

На проходной полка ДПС при осмотре гражданина на наличие запрещённых предметов инспектор ДПС заметил сверток. Поняв, что произошло, мужчина попытался скрыться, но сотрудники полиции задержали его на улице.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотровых мероприятий у уфимца был изъят бумажный сверток с веществом зелёного цвета растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятым оказалось наркотическое средство массой около 1 грамма. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции», — проинформировали в ведомстве.

Видео:ГАИ РБ
Автор:Дарья Субботина
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