В Уфе 10-летний ребенок оказался заперт один в горящей квартире

В квартире на 1-м этаже по ул. Александра Невского в ванной комнате загорелась розетка, в которую была подключена стиральная машина.

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, 10-летний мальчик, который был один в квартире, не растерялся и сразу позвонил пожарным по номеру 101 и сообщил о возгорании.

Диспетчер сказала ребенку закрыть плотно дверь в ванной и выйти на улицу, но выйти из квартиры не получилось, так как не открывался верхний замок. Не бросая трубку, диспетчер сказала ребенку уйти в дальнюю комнату и дышать в окно, при этом вылезти из окна тоже не было возможности, так как на них стояли решетки.

К этому моменту уже приехали пожарные МЧС России, которые проникли в квартиру через дверь, спасли ребенка и потушили горение.

Пострадавших нет.