В Башкирии следователи занялись инцидентом с выпавшей из автобуса школьницей

В Нефтекамске следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров, повлекших травмирование несовершеннолетней. По предварительным данным пресс-службы СУ СКР по РБ, утром 2 сентября во время движения автобуса по улице Ленина водитель своевременно не отреагировала на то, что пассажирка хотела выйти, и продолжила выполнять маршрут. Школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей автобуса и упала на обочину. Девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, ему способствовавших», — отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ сообщили, что пациентка находится в нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести.